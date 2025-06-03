10:59  03 червня
У Харкові затримали російського агента, який служив у Нацгвардії
08:25  03 червня
У Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати окупантів за минулу добу
07:44  03 червня
Росіяни за добу майже 600 разів обстріляли Запорізьку область, 12 людей поранені
UA | RU
UA | RU
03 червня 2025, 12:03

Розслідування Bihus.info: у команді Тимура Ткаченка – фігурант справи НАБУ

03 червня 2025, 12:03
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Перший заступник голови КМВА підозрюється в розкраданні 300 мільйонів гривень для армії

Журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування про команду голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, передає RegioNews.

Попри наявність фахових і досвідчених працівників, розслідувачі виявили декілька "паршивих овець", які кидають тінь на всю структуру.

Найгучнішим фігурантом матеріалу став перший заступник Ткаченка — полковник ЗСУ Микола Швець.

Швець, якого Ткаченко неодноразово публічно називав "максимально фаховим" і людиною, яку "готовий відстоювати до останнього", виявився підозрюваним у справі НАБУ щодо розкрадання понад 300 мільйонів гривень, виділених на будівництво складів для Міноборони.

До призначення у КМВА Швець очолював Центральне управління безпеки військової служби ЗСУ. Саме він, за даними слідства, ухвалював рішення про авансування забудовника на понад 300 млн грн. Ці кошти згодом "розчинилися", а замість сучасних арсеналів — залишились недобудовані конструкції та бетонні каркаси.

Загалом у команді Тимура Ткаченка, тобто серед його заступників, у патронатній службі, радниках на громадських засадах та помічниках – 14 людей.

Як відомо, розслідування Bihus.info стало продовженням викриттів навколо чиновників, які фігурують у записах з кабінету колишнього "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького. Слідство у справі триває.

Читайте також: 110 квартир за три роки: як родина Комарницьких торгувала нерухомістю

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року Тимур Ткаченко засвітився в скандалі, пов'язаному з викриттям на хабарі в 1,26 млн гривень депутата "Слуги народу" в Київській міській раді Владислава Трубіцина. За версією слідства, хабар призначався за допомогу із розміщенням мобільних точок торгівлі у кількох районах Києва. В матеріалах досудового розслідування фігурує запис розмови Трубіцина з підприємцем, який дає хабар.

На цьому записі Трубіцин пояснював, що "Благоустрій" – це вертикаль Офісу президента, куратором напрямку в міській держадміністрації є К, а керівником департаменту – ТТ, який раніше був заступником К.

Попри вишукані заходи конспірації, вжиті Трубіциним під час розмови, з великою долею імовірності можна припустити, що К – це Кулеба, а ТТ – це Тимур Ткаченко. Водночас ані Олексія Кулебу, ані Тимура Ткаченка ніякі антикорупційні органи ніколи на корупції не ловили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ КМВА Ткаченко Тимур Фіруддінович розслідування заступник
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
Операція "Павутина" та переговори у Стамбулі. Чого чекати далі?
03 червня 2025, 12:19
У Сумах оголошено дводенну жалобу за жертвами атаки РФ
03 червня 2025, 12:17
Відому українську спортсменку номінували на престижну міжнародну премію
03 червня 2025, 11:59
Зрадницю, яка під час окупації Харківщини працювала в "народній міліції", засудили до 15 років ув’язнення
03 червня 2025, 11:46
Армія РФ вдарила по інфраструктурі Краматорська і залишила тисячі людей без газу
03 червня 2025, 11:39
Росіяни запустили по Україні понад сотню дронів: скільки збила ППО
03 червня 2025, 11:36
Смертельний обстріл Сум: уже 3 загиблих і 20 поранених
03 червня 2025, 11:12
На Львівщині прикордонники виявили в авто заборонені пігулки з наркотичними та психотропними речовинами
03 червня 2025, 11:09
У Харкові затримали російського агента, який служив у Нацгвардії
03 червня 2025, 10:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »