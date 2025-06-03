фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Перший заступник голови КМВА підозрюється в розкраданні 300 мільйонів гривень для армії

Журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування про команду голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, передає RegioNews.

Попри наявність фахових і досвідчених працівників, розслідувачі виявили декілька "паршивих овець", які кидають тінь на всю структуру.

Найгучнішим фігурантом матеріалу став перший заступник Ткаченка — полковник ЗСУ Микола Швець.

Швець, якого Ткаченко неодноразово публічно називав "максимально фаховим" і людиною, яку "готовий відстоювати до останнього", виявився підозрюваним у справі НАБУ щодо розкрадання понад 300 мільйонів гривень, виділених на будівництво складів для Міноборони.

До призначення у КМВА Швець очолював Центральне управління безпеки військової служби ЗСУ. Саме він, за даними слідства, ухвалював рішення про авансування забудовника на понад 300 млн грн. Ці кошти згодом "розчинилися", а замість сучасних арсеналів — залишились недобудовані конструкції та бетонні каркаси.

Загалом у команді Тимура Ткаченка, тобто серед його заступників, у патронатній службі, радниках на громадських засадах та помічниках – 14 людей.

Як відомо, розслідування Bihus.info стало продовженням викриттів навколо чиновників, які фігурують у записах з кабінету колишнього "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького. Слідство у справі триває.

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Нагадаємо, на початку лютого 2022 року Тимур Ткаченко засвітився в скандалі, пов'язаному з викриттям на хабарі в 1,26 млн гривень депутата "Слуги народу" в Київській міській раді Владислава Трубіцина. За версією слідства, хабар призначався за допомогу із розміщенням мобільних точок торгівлі у кількох районах Києва. В матеріалах досудового розслідування фігурує запис розмови Трубіцина з підприємцем, який дає хабар.

На цьому записі Трубіцин пояснював, що "Благоустрій" – це вертикаль Офісу президента, куратором напрямку в міській держадміністрації є К, а керівником департаменту – ТТ, який раніше був заступником К.

Попри вишукані заходи конспірації, вжиті Трубіциним під час розмови, з великою долею імовірності можна припустити, що К – це Кулеба, а ТТ – це Тимур Ткаченко. Водночас ані Олексія Кулебу, ані Тимура Ткаченка ніякі антикорупційні органи ніколи на корупції не ловили.

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