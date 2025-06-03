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03 червня 2025, 14:48

Нові-старі обличчя у КМВА: в команді Ткаченка працює ексчиновник із оточення Столара

03 червня 2025, 14:48
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фото: з відкритих джерел
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У Києві назріває новий скандал, пов'язаний з невдалими кадровими призначеннями в КМВА

Напередодні журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування про команду голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, передає RegioNews.

Зазначається, що у команді начальника КМВА Тимура Ткаченка спливло ім'я ще одного скандального персонажа — Андрія Андрєєва. Він наразі є радником на громадських засадах у столичній військовій адміністрації

Журналісти з'ясували, що Андрєєв має тісні зв'язки з Вадимом Столаром — впливовим забудовником, колишнім нардепом від ОПЗЖ і екс-"смотрящим" за Києвом.

У 2015 році Столар керував київським штабом БПП (ред. Блок Петра Порошенка), готував мажоритарників та брав участь у кампанії Віталія Кличка, намагаючись об'єднати УДАР із БПП перед місцевими виборами.

У цей же період Андрєєв потрапив до Київради за списками БПП. А згодом "осів" у КП "Київблагоустрій" — одному з найресурсніших комунальних підприємств Києва, яке контролює торгівлю на вулицях столиці, демонтаж МАФів і має великий обіг готівки від підприємців.

У розслідуванні також згадується дружба Андрєєва з Михайлом Терентьєвим — депутатом Київради від партії УДАР, який фігурує на "плівках Комарницького" й має статус обвинуваченого в кримінальному провадженні.

Таким чином, Bihus.Info вказує на системний характер призначень у КМВА, де під виглядом нової команди реінкарнуються старі політичні обличчя — з багажем зв'язків, кримінальних справ і доступом до великих грошових потоків.

Загалом у команді Тимура Ткаченка, тобто серед його заступників, у патронатній службі, радниках на громадських засадах та помічниках – 14 людей.

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