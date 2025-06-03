У Києві викрили директора комунального підприємства, який був посередником у передачі хабаря керівництву "Київзеленбуду"

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння поліції повідомили про підозру ще одному фігуранту у справі про корупційні «відкати» під час організації тендерів комунального об’єднання «Київзеленбуд»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Посадовці "Київзеленбуду" під час виконання робіт в одному зі столичних парків у 2024 році вимагали від підрядника 15% від суми договору за "схвалення" та укладання контракту. Комерсант переміг у тендері завдяки сприянню директора одного із комунальних підприємств, який мав зв’язки серед організаторів оборудки. Саме він забезпечив участь "потрібної" компанії та повинен був виступити посередником при передачі неправомірної вигоди у розмірі понад 1 млн грн.

За даними слідства, керівництво "Київзеленбуду" систематично вимагало від підрядників "відкати" у розмірі 15% від суми договору за підписання актів виконаних робіт без перевірки їх якості та обсягу.

Загалом, учасники схеми планували отримати щонайменше 25 млн грн неправомірної вигоди.

Наразі директору комунального підприємства повідомлено про підозру у пособництві у висловленні пропозиції неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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