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Колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький в Україні оголошений в розшук. При цьому журналістам вдалось його знайти, але не за кордоном

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає RegioNews.

Журналісти знайшли колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького. Виявилося, що підозрюваний правоохоронцями у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею знаходився за кордоном.

За даними джерел Української правди у правоохоронних органах, на момент реалізації операції НАБУ і САП "Чисте місто" Денис Комарницький перебував в Україні. Зараз він оголошений в розшук українськими правоохоронцями. Тепер журналісти підтвердили, що Комарницькому вдалось втекти за кордон.

Нагадаємо, що на початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Також проводили обшуки в Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим за Києвом".

Також нещодавно журналісти Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". Розслідування дає зрозуміти, наскільки корупція в столиці масштабна. Зокрема, йдеться про зв'язки Дениса Комарницького з депутатами різних фракцій у Київраді, зокрема "Удару" і "Батьківщини".