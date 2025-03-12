12:09  12 березня
У Києві чоловік перерізав собі горло бензопилою
12:57  12 березня
Росіяни вбили в Україні щонайменше 601 дитину
09:10  12 березня
Рятувальники показали наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг
UA | RU
UA | RU
12 березня 2025, 19:11

Журналісти знайшли ексдепутата КМР Комарницького: де ховався від слідства "смотрящий за Києвом"

12 березня 2025, 19:11
Читайте также на русском языке
Фото: УП
Читайте также
на русском языке

Колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький в Україні оголошений в розшук. При цьому журналістам вдалось його знайти, але не за кордоном

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає RegioNews.

Журналісти знайшли колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького. Виявилося, що підозрюваний правоохоронцями у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею знаходився за кордоном.

За даними джерел Української правди у правоохоронних органах, на момент реалізації операції НАБУ і САП "Чисте місто" Денис Комарницький перебував в Україні. Зараз він оголошений в розшук українськими правоохоронцями. Тепер журналісти підтвердили, що Комарницькому вдалось втекти за кордон.

Нагадаємо, що на початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Також проводили обшуки в Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим за Києвом".

Також нещодавно журналісти Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". Розслідування дає зрозуміти, наскільки корупція в столиці масштабна. Зокрема, йдеться про зв'язки Дениса Комарницького з депутатами різних фракцій у Київраді, зокрема "Удару" і "Батьківщини".

Денис Комарницький
Корупція та кришування схем у Києві: Комарницький представляв "слуг", але його замінили на Ткаченка
06 березня 2025, 19:30
НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького
10 лютого 2025, 14:55
У Києві на земельній корупції викрили банду, яку очолював відомий ексдепутат міськради
06 лютого 2025, 19:05
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
В Укргідрометцентрі попередили про погоду на четвер, 13 березня
12 березня 2025, 19:46
В Україні поліція розпочала масові обшуки у моделей OnlyFans
12 березня 2025, 18:58
На Закарпатті митники за 8000 доларів планували переправити чоловіка до Угорщини
12 березня 2025, 18:42
"Це найголовніша червона лінія": Зеленський прокоментував переговори з США
12 березня 2025, 18:29
ДБР викрило на Закарпатті посадовця військової частини, який за 10 000 доларів обіцяв перевести військовослужбовця до тилу
12 березня 2025, 18:12
РФ зобов'язана виплатити 3 мільйони жительці Житомирщини - рішення суду
12 березня 2025, 18:07
Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів
12 березня 2025, 17:25
Вдарив ножем і втік: на Дніпропетровщині чоловік напав на перехожого
12 березня 2025, 17:25
З'явилися подробиці теракту в Івано-Франківську
12 березня 2025, 16:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »