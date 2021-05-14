ТСК Ради з перевірки "Укрзалізниці" заслухає головного фіскала
Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань перевірки і оцінки критичного стану "Укрзалізниці" заслухає главу ДФС Вадима Мельника.
Про це в своєму Тelegram-каналі написала глава ТСК Юлія Гришина, передає RegioNews.
Мільйонні скручування в Укрзалізниці! Ухилення від сплати податків! Нахабно завищені ціни на закупівлі! Готуємося до засідання Слідчої комісії по Укрзалізниці за участю правоохоронців!
З Главою державної фіскальної служби Мельником Вадимом Івановичем обговорили, скільки чиновників понесли за це відповідальність внаслідок розслідувань фіскальної служби. Конкретні відповіді можна буде почути на засіданні ТСК, - написала Гришина.
Вона додала, що засідання має відбутися 20 травня, і буде транслюватися в прямому ефірі.
Як повідомлялося, 30 квітня ТСК Верховної ради рекомендувала звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці". Голова ТСК зазначила, що "терпець увірвався".