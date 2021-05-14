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14 травня 2021, 20:12 625

ТСК Ради з перевірки "Укрзалізниці" заслухає головного фіскала

14 травня 2021, 20:12 625
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Засідання транслюватиметься 20 травня в прямому ефірі
Засідання транслюватиметься 20 травня в прямому ефірі
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на русском языке

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань перевірки і оцінки критичного стану "Укрзалізниці" заслухає главу ДФС Вадима Мельника.

Про це в своєму Тelegram-каналі написала глава ТСК Юлія Гришина, передає RegioNews.

Мільйонні скручування в Укрзалізниці! Ухилення від сплати податків! Нахабно завищені ціни на закупівлі! Готуємося до засідання Слідчої комісії по Укрзалізниці за участю правоохоронців!

З Главою державної фіскальної служби Мельником Вадимом Івановичем обговорили, скільки чиновників понесли за це відповідальність внаслідок розслідувань фіскальної служби. Конкретні відповіді можна буде почути на засіданні ТСК, - написала Гришина.

Вона додала, що засідання має відбутися 20 травня, і буде транслюватися в прямому ефірі.

Як повідомлялося, 30 квітня ТСК Верховної ради рекомендувала звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці". Голова ТСК зазначила, що "терпець увірвався".

Укрзализныця ДФС нардепи Верховна Рада комісія ТСК

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