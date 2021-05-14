ТСК Ради з перевірки "Укрзалізниці" заслухає головного фіскала

Про це в своєму Тelegram-каналі написала глава ТСК Юлія Гришина, передає RegioNews.

Мільйонні скручування в Укрзалізниці! Ухилення від сплати податків! Нахабно завищені ціни на закупівлі! Готуємося до засідання Слідчої комісії по Укрзалізниці за участю правоохоронців!

З Главою державної фіскальної служби Мельником Вадимом Івановичем обговорили, скільки чиновників понесли за це відповідальність внаслідок розслідувань фіскальної служби. Конкретні відповіді можна буде почути на засіданні ТСК, - написала Гришина.