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17 травня 2021, 11:37 856

На Кіровоградщині СБУ викрила підпільний нафтопереробний завод

17 травня 2021, 11:37 856
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Правоохоронці вилучили контрафактну продукцію на 5,7 млн грн
Правоохоронці вилучили контрафактну продукцію на 5,7 млн грн
Фото: СБУ
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У Кіровоградській області працівники Служби безпеки України виявили підпільний нафтопереробний завод, на якому незаконно виготовлялося контрафактне пальне.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

За даними слідства, нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом із двома спільниками. Вони діяли на території Кіровоградської області, щомісячний обіг незаконного бізнесу становив понад 1 млн грн.

Для виготовлення фальсифікованого пального у промислових масштабах ділки незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім необлікований бензин і дизельне пальне вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств. Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню”, - йдеться в повідомленні.

СБУ провела обшуки на території підпільного виробництва, під час яких вилучили обладнання, майже 100 тис. літрів сирої нафти, 120 тис. літрів дизельного палива і 24,5 тис. літрів бензину.

У відомстві зазначають, що всього із незаконного обігу вилучили контрафактну продукцію на майже 5,7 млн грн. Організатору та його спільникам вже повідомили про підозри.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що родини Медведчука та Козака під час окупації Криму придбали нафтовий бізнес у Росії за безцінь

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