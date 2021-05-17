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17 травня 2021, 10:59 268

У потязі Рахів-Одеса через прорив труби затопило вагон

17 травня 2021, 10:59 268
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Пасажири змушені були їхати п'ять годин з водою у вагоні, де стояв сморід
Пасажири змушені були їхати п'ять годин з водою у вагоні, де стояв сморід
Скріншот
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У поїзді сполученням Рахів-Одеса через проіржавілу трубу виник потоп, внаслідок чого люди були змушені їхати з водою всередині одного з плацкартних вагонів.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у Facebook одного з очевидців аварії Андрія Мриги.

"Ви вимагаєте колосальні кошти за пасажирські перевезення, а самі не можете замінити трубу, якій 30 років?! Ви серйозно?!" – обурився він.

За його словами, НП трапилася у третьому вагоні поїзда №026 – через різкий рух там тріснула труба, "яка прогнила давним-давно".

"Сморід нестерпний. Але винним, як завжди, зроблять чергового по вагону, бо це його вагон. Дякую за комфорт!" – зазначив Мрига, додавши, що їхати їм треба було ще впродовж п’яти годин.

Чоловік також повідомив, що у підсумку пасажирам запропонували переміститися в інший вагон, а той, де трапилася НП, на проміжній станції в Івано-Франківську провітрили й висушили.

UPG: Нам було запропоновано переміститись в інший вагон. На проміжній станції у Івано-Франківську вагон провітрили і...

Posted by Andrew Mryha on Sunday, May 16, 2021

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг та 14 вагонів.

Україна Одеса Укрзализныця поїзд аварія

 
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