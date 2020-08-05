"Киевского террориста" арестовали на два месяца

Сухробу Каримову избрали меру пресечения

Сухробу Каримову избрали меру пресечения

Фото: МВД

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в БЦ "Леонардо", избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста". Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.

Вчера "Киевскому террористу" Каримову сообщили о подозрении.