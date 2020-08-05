13:20  05 августа
Тернополь не получал медицинские средства, доставленные из Китая - мэр города Надал
14:42  05 августа
ГБР передало в суд дело Федины и Зверобой
14:55  05 августа
Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев
UA | RU
UA | RU
05 августа 2020, 17:24 1

"Киевского террориста" арестовали на два месяца

05 августа 2020, 17:24 1
Читайте також українською мовою
Сухробу Каримову избрали меру пресечения
Сухробу Каримову избрали меру пресечения
Фото: МВД
Читайте також
українською мовою

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в БЦ "Леонардо", избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста". Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.

Вчера "Киевскому террористу" Каримову сообщили о подозрении.

суд Киев арест банки террорист
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ГБР передало в суд дело Федины и Зверобой
05 августа 2020, 14:42
Пять сотрудников Высшего антикоррупционного суда заболели COVID-19
05 августа 2020, 12:44
В Киевской ОГА двое сотрудников заболели на COVID-19
05 августа 2020, 11:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
Все видео »
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры
Обманные маневры и партизанская агитация. Как в Черкассах готовятся к местным выборам
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »