ДБР передало до суду справу Федини і Звіробій

Їм інкримінують погрози на адресу президента Зеленського

Їм інкримінують погрози на адресу президента Зеленського

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Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт стосовно депутата Верховної Ради від «Євросолідарності» Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій (Олени Самбул) в погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського.

Про це Українським Новинам повідомило власне джерело у відомстві, передає RegioNews.

Справа передана до суду", - сказав співрозмовник.

За його словами, Федині і Звіробій інкримінується скоєння злочину по 1 ч. ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) та ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 29 липня Федині вручили обвинувальний акт по справі Зеленського.

Слідство вважає, що Федіна була в змові з Звиробий і 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції з львівській кав'ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.