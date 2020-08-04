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04 серпня 2020, 20:08 1

"Київському терористу" не обрали запобіжний захід

04 серпня 2020, 20:08 1
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Адвокати підозрюваного запросили відвід судді
Адвокати підозрюваного запросили відвід судді
Фото: hromadske.ua
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Київському терористу Сухробу Карімову не змогли обрати запобіжний захід, оскільки його адвокати запросили відвід судді.

Про це передає Telegram-канал PavlovskyNews, пише Regionews.

Захист підозрюваного попросив відвід судді оскільки, що він не розуміє української мови і просить лист зі звинуваченням російською. Суд задовольнив запит на переклад.

Відвід судді буде розглядатися 5 серпня. О 8.00 визначать склад суддів та призначать точний час засідання. Про це заявив прокурор Олександр Жила.

Представник прокуратури додав, що за час спілкування з обвинуваченим він не помітив неадекватності в його діях. Правоохоронці поки не вважають, що теракт міг бути замовним.

Як відомо, Карімов підозрюється у вчиненні терористичного акту (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу). Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожував підірвати приміщення банку. Працівники поліції вели перемовини із терористом.

Пізніше з'явилось фото та інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ, було введено в дію план ”Бумеранг”.

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагав 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію із знешкодження зловмисника і затримали "київського терориста". Пізніше стало відомо, що терорист з 10 років перебуває на обліку в психлікарні.

Сьогодні "Київському терористу" Карімову повідомили про підозру.

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