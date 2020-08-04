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04 серпня 2020, 17:46 5

Верховний суд відмовився передавати справу Мангера в Херсон

04 серпня 2020, 17:46 5
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Захист Владислава Мангера просила передати справу до Херсонського міського суду
Захист Владислава Мангера просила передати справу до Херсонського міського суду
Фото: Радіо Свобода
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Справу Мангера і Левіна про організацію вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк продовжать розглядати в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного суду, пише Regionews.

Сьогодні Верховний суд залишив без задоволення клопотання адвоката про передачу кримінального провадження стосовно Владислава Мангера і Олексія Левіна (передбачуваних організаторів вбивства) з Печерського райсуду Києва до Херсона.

Крім того, судді не задовольнили подання голови Київського апеляційного суду про направлення матеріалів цього кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

Кримінальне провадження щодо голови Херсонської облради розглядатиметься в райсуді м. Києва Сьогодні, 4 серпня 2020...

Опубліковано Верховний Суд Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на активістку Катерину Гандзюк здійснили напад, її облили сірчаною кислотою. Після цього вона з сильними опіками потрапила в реанімацію, але 4 листопада померла в лікарні.

У замовленні нападу на Гандзюк підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також в справі фігурує Олексій Левін, якого вважають організатором нападу на активістку.

31 липня 2020 року під будівлею МВС пройшла акція до другої річниці нападу на Катерину Гандзюк. Активісти вимагали у Авакова покарати винних у її смерті.

суд Київ кримінальна справа Херсон Катерина Гандзюк Владислав Мангер
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