Верховний суд відмовився передавати справу Мангера в Херсон

Захист Владислава Мангера просила передати справу до Херсонського міського суду

Захист Владислава Мангера просила передати справу до Херсонського міського суду

Фото: Радіо Свобода

Справу Мангера і Левіна про організацію вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк продовжать розглядати в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного суду, пише Regionews.

Сьогодні Верховний суд залишив без задоволення клопотання адвоката про передачу кримінального провадження стосовно Владислава Мангера і Олексія Левіна (передбачуваних організаторів вбивства) з Печерського райсуду Києва до Херсона.

Крім того, судді не задовольнили подання голови Київського апеляційного суду про направлення матеріалів цього кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

Кримінальне провадження щодо голови Херсонської облради розглядатиметься в райсуді м. Києва Сьогодні, 4 серпня 2020... Опубліковано Верховний Суд Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на активістку Катерину Гандзюк здійснили напад, її облили сірчаною кислотою. Після цього вона з сильними опіками потрапила в реанімацію, але 4 листопада померла в лікарні.

У замовленні нападу на Гандзюк підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також в справі фігурує Олексій Левін, якого вважають організатором нападу на активістку.

31 липня 2020 року під будівлею МВС пройшла акція до другої річниці нападу на Катерину Гандзюк. Активісти вимагали у Авакова покарати винних у її смерті.