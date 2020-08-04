На Житомирщині полковника ЗСУ засудили до шести років в’язниці за розкрадання

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав свою вину

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав свою вину

Фото: СВУ

Колишнього командира однієї із військових частин, що дислокується в Житомирській області, засудили через привласнення держмайна за обвинуваченням військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України.

Про це повідомила прессслужба військової прокуратури Центрального регіону України, передає RegioNews. Досудовим розслідуванням та судовим розглядом встановлено, що вказаний полковник ЗСУ, перебуваючи на посаді командира військової частини, зловживаючи службовим становищем, привласнив 16 лебідок на базі автомобілів ЗІЛ-131, які входять до складу танкоремонтної майстерні", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що під час судового розгляду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, обвинувачений не визнав свою вину. Проте, враховуючи беззаперечні докази сторони обвинувачення – військової прокуратури Житомирського гарнізону, останньому не вдалось уникнути кари за скоєний злочин", – додали у прокуратурі. У понеділок, 3 серпня, Житомирський районний суд Житомирської області виніс обвинуваченому офіцеру вирок - 6 років позбавлення волі. Нагадаємо, НАБУ затримало директора департаменту Харківської ОДА на хабарі в 1,32 млн.

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