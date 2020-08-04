"Киевском террористу" не избрали меру пресечения

Адвокаты подозреваемого запросили отвод судьи

Адвокаты подозреваемого запросили отвод судьи

Фото: hromadske.ua

Киевском террористу Сухробу Каримову не смогли избрать меру пресечения, поскольку его адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

Об этом передает Telegram канал PavlovskyNews, пишет Regionews.

Защита подозреваемого попросил отвод судьи поскольку, что он не понимает украинского языка и просит письмо с обвинением русском. Суд удовлетворил запрос на перевод.

Отвод судьи будет рассматриваться 5 августа. В 8.00 определят состав судей и назначат точное время заседания. Об этом заявил прокурор Александр Жила.

Представитель прокуратуры добавил, что за время общения с обвиняемым он не заметил неадекватности в его действиях. Правоохранители пока не считают, что теракт мог быть заказным.

Как известно, Каримов подозревается в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста". Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.

Сегодня "Киевскому террористу" Каримову сообщили о подозрении.