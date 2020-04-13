Майже половина киян вважає, що коронавірус їм не загрожує

Лише 53% киян вбачають для себе загрозу від коронавірусу. Натомість 40% стверджують, що їм не загрожує COVID-19

Лише 53% киян вбачають для себе загрозу від коронавірусу. Натомість 40% стверджують, що їм не загрожує COVID-19

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