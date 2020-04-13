Майже половина киян вважає, що коронавірус їм не загрожує
Результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-7 квітня 2020 року серед мешканців Києва, продемонстрували, що 53% опитаних бачать реальною загрозу коронавірусу для себе та своєї сім’ї. 40% – протилежної думки, пише RegioNews.
59% опитаних киян зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. З них 21% продовжують працювати в звичному режимі після запровадження обмежень, 22% – працюють дистанційно, 13% –у відпустці за власним бажанням і лише 3% – втратили роботу.
92% підтримують вимогу обов’язкового носіння маски в громадських місцях. 71% – підтримують рішення влади Києва про закриття метро на час карантину (21% – проти), 65% – не заперечують щодо обмежень на відвідування парків, лісосмуг, прибережних зон на час карантину (31% – проти).
59% опитаних вважають дії міського голови Києва Віталія Кличка стосовно реагування на загрозу коронавірусу ефективними, 26% – протилежної думки. Щодо медичних закладів Києва – 35% вважають дії відомства ефективними, 29% – неефективними, 35% – не змогли відповісти.
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