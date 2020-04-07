Вінниця вп'яте перемогла в рейтингу комфортності міст України
Вінниця перемогла в рейтингу міст, комфортних для життя в Україні. Друге місце в рейтингу зайняв Луцьк, а третє - Івано-Франківськ. А от найгірше жити в Миколаєві та Чернівцях, вважають респонденти
Вінниця перемогла в рейтингу міст, комфортних для життя в Україні. Друге місце в рейтингу зайняв Луцьк, а третє - Івано-Франківськ. А от найгірше жити в Миколаєві та Чернівцях, вважають респонденти
Такими є результати Всеукраїнського муніципального дослідження, пише RegioNews.
"Дивовижне відчуття, коли твоє рідне місто визнають найкомфортнішим містом в Україні - а тим більше п'ятий рік поспіль. Вітаю всіх вінничан із загальною перемогою. Ми разом досягли цього результату і можемо пишатися тим, що живемо в місті-лідері ", - пише в Facebook мер Вінниці Сергій Моргунов.
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