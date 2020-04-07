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Валерія Ясницька
журналіст
07 квітня 2020, 11:06 6

Вінниця вп'яте перемогла в рейтингу комфортності міст України

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07 квітня 2020, 11:06 6
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Вінниця перемогла в рейтингу міст, комфортних для життя в Україні. Друге місце в рейтингу зайняв Луцьк, а третє - Івано-Франківськ. А от найгірше жити в Миколаєві та Чернівцях, вважають респонденти
Фото: ТамТур
Вінниця перемогла в рейтингу міст, комфортних для життя в Україні. Друге місце в рейтингу зайняв Луцьк, а третє - Івано-Франківськ. А от найгірше жити в Миколаєві та Чернівцях, вважають респонденти

Такими є результати Всеукраїнського муніципального дослідження, пише RegioNews.

"Дивовижне відчуття, коли твоє рідне місто визнають найкомфортнішим містом в Україні - а тим більше п'ятий рік поспіль. Вітаю всіх вінничан із загальною перемогою. Ми разом досягли цього результату і можемо пишатися тим, що живемо в місті-лідері ", - пише в Facebook мер Вінниці Сергій Моргунов.


Вінниця Луцьк Івано-Франківськ Чернівці Миколаїв рейтинг
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