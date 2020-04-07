Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
П’яте всеукраїнське муніципальне опитування підрахувало рівень корупції в регіонах, пише RegioNews
Якщо середня частота корупційних випадків в Україні становить 0,6 (фактично трохи більше ніж кожний другий), то в Одесі цей показник підріс до 0,7, Харкові - 0,8, Чернівцях – 0,9 (тобто 9 з 10 випадків - корупційні).
Найменш корумпованим виявилося Запоріжжя, де цей показник становить лише 0,3.
Якщо розглядати динаміку зміни індексу корупційних випадків, то за оцінками респондентів, від 2017 року корупція в україні постійно зростає, індекс корумпованості збільшується.
Найкорумпованішою галуззю в Україні є медицина. Тут з хабарами стикався кожний третій респондент (31%). Друге місце за корупцією посідають заклади освіти – 17%, третє – поліція (8%).
Корумпованими респонденти назвали також сферу ЖКГ, місцеві суди і органи місцевої влади, прокуратуру, податкову, митницю, реєстраційні та дозвільні установи, а також ЦНАПи.
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