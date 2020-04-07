Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України

За даними всеукраїнського рейтингу, індекс корупції у Чернівцях становить 0,9, тобто хабарі тут вимагають майже повсюди. Не набагато відстають Харків та Одеса

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За даними всеукраїнського рейтингу, індекс корупції у Чернівцях становить 0,9, тобто хабарі тут вимагають майже повсюди. Не набагато відстають Харків та Одеса

П’яте всеукраїнське муніципальне опитування підрахувало рівень корупції в регіонах, пише RegioNews Якщо середня частота корупційних випадків в Україні становить 0,6 (фактично трохи більше ніж кожний другий), то в Одесі цей показник підріс до 0,7, Харкові - 0,8, Чернівцях – 0,9 (тобто 9 з 10 випадків - корупційні). Найменш корумпованим виявилося Запоріжжя, де цей показник становить лише 0,3. Якщо розглядати динаміку зміни індексу корупційних випадків, то за оцінками респондентів, від 2017 року корупція в україні постійно зростає, індекс корумпованості збільшується. Найкорумпованішою галуззю в Україні є медицина. Тут з хабарами стикався кожний третій респондент (31%). Друге місце за корупцією посідають заклади освіти – 17%, третє – поліція (8%). Корумпованими респонденти назвали також сферу ЖКГ, місцеві суди і органи місцевої влади, прокуратуру, податкову, митницю, реєстраційні та дозвільні установи, а також ЦНАПи. Нагадаємо, Вінниця вп'яте перемогла в рейтингу комфортності міст України

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