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Валерія Ясницька
журналіст
07 квітня 2020, 11:49 23

Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України

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07 квітня 2020, 11:49 23
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За даними всеукраїнського рейтингу, індекс корупції у Чернівцях становить 0,9, тобто хабарі тут вимагають майже повсюди. Не набагато відстають Харків та Одеса
Фото: Shutterstock
За даними всеукраїнського рейтингу, індекс корупції у Чернівцях становить 0,9, тобто хабарі тут вимагають майже повсюди. Не набагато відстають Харків та Одеса

П’яте всеукраїнське муніципальне опитування підрахувало рівень корупції в регіонах, пише RegioNews

Якщо середня частота корупційних випадків в Україні становить 0,6 (фактично трохи більше ніж кожний другий), то в Одесі цей показник підріс до 0,7, Харкові - 0,8, Чернівцях – 0,9 (тобто 9 з 10 випадків - корупційні).

Найменш корумпованим виявилося Запоріжжя, де цей показник становить лише 0,3.

Якщо розглядати динаміку зміни індексу корупційних випадків, то за оцінками респондентів, від 2017 року корупція в україні постійно зростає, індекс корумпованості збільшується.

Найкорумпованішою галуззю в Україні є медицина. Тут з хабарами стикався кожний третій респондент (31%). Друге місце за корупцією посідають заклади освіти – 17%, третє – поліція (8%).

Корумпованими респонденти назвали також сферу ЖКГ, місцеві суди і органи місцевої влади, прокуратуру, податкову, митницю, реєстраційні та дозвільні установи, а також ЦНАПи.

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