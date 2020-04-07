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Валерія Ясницька
журналіст
07 квітня 2020, 13:53 6

Мешканці Полтави, Херсона та Сєвєродонецька хочуть розпуску міських рад

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07 квітня 2020, 13:53 6
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За опитуваннями, проведеними соціологами, у Херсоні, Полтаві та Сєвєродонецьку місцеві жителі найменше довіряють мерам та міським радам і вважають за краще їх розпустити
Фото: Shutterstock
За опитуваннями, проведеними соціологами, у Херсоні, Полтаві та Сєвєродонецьку місцеві жителі найменше довіряють мерам та міським радам і вважають за краще їх розпустити

П’яте всеукраїнське муніципальне опитування підвело підсумки довіри до місцевої влади в регіонах, пише RegioNews.

Найвищий рівень схвалення дій мера і місцевої ради – в Івано-Франківську, Чернігові та Хмельницькому, де місцеву владу підтримують понад 70% громадян. Наступними йдуть Харків, Вінниця і прифронтовий Маріуполь, де підтримка місцевих владників сягає понад 60%.

У Тернополі, Житомирі та Одесі міського голову та міську раду підтримують трохи більше половини місцевих жителів.

У решті обласних центрів та інших великих містах України довіра до мера та до міської ради не дотягує навіть до 50%, тобто більше половини населення кожного з міст не довіряють своїм керівникам.

Найгірша ситуація з довірою до місцевої влади у Сєвєродонецьку, Полтаві та Херсоні, де керівництву міст вірять від 9 до 13% респондентів.

У більшості обласних центрів України все більше "дозріває" думка про необхідність розпуску місцевих рад. Найбільш радикально тут настроєні Херсон, Полтава, Сєвєродонецьк і Чернівці.

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