У Києві майже 500 випадків коронавірусу, за добу захворіли ще 79 осіб
Про це в Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.
Загалом у Києві вже 495 підтверджених випадків хвороби COVID-19.
За словами Кличка, захворіли 22 жінки віком від 26 до 66 років та 57 чоловіків віком від 18 до 74 років.
63 випадки захворювання виявили в Києво-Печерській Лаврі, яка раніше закликала ігнорувати карантинні заходи.
Крім того, коронавірусом захворіли 6 лікарів. Найбільше хворих виявили в Печерському районі (63), 7 осіб захворіли в Солом’янському, 5 - в Шевченкiвському, 2 в Дніпровському і по одному - в Святошинському та Деснянському.
Мер міста додав, що упродовж вихідних до Київського міського лабораторого центру доставили 827 зразкiв.
Нагадаємо, у Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення.
Станом на понеділок, 13 квітня в Україні виявили вже 3102 хворих коронавірусом COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків.
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 13:25 13 квітня Нардеп Андрій Клочко: ДІМ щонайперше контролюватиме якість документації
- 13:20 13 квітня У Донецькій області рекордна кількість пацієнтів одужали від COVID-19
- 13:19 13 квітня У Херсонській області фермер вирішив пожертвувати плантації тюльпанів медикам
- 12:49 13 квітня У Києві майже 500 випадків коронавірусу, за добу захворіли ще 79 осіб
- 12:32 13 квітня У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин
- 11:49 13 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України