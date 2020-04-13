У Києві майже 500 випадків коронавірусу, за добу захворіли ще 79 осіб

Станом на 13 квітня у Києві виявили рекордну кількість хворих коронавірусом жителів столиці, за добу зафіксовано 79 випадків захворювання

Фото: Telegram

Станом на 13 квітня у Києві виявили рекордну кількість хворих коронавірусом жителів столиці, за добу зафіксовано 79 випадків захворювання

Про це в Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

Загалом у Києві вже 495 підтверджених випадків хвороби COVID-19.

За словами Кличка, захворіли 22 жінки віком від 26 до 66 років та 57 чоловіків віком від 18 до 74 років.

63 випадки захворювання виявили в Києво-Печерській Лаврі, яка раніше закликала ігнорувати карантинні заходи.

Крім того, коронавірусом захворіли 6 лікарів. Найбільше хворих виявили в Печерському районі (63), 7 осіб захворіли в Солом’янському, 5 - в Шевченкiвському, 2 в Дніпровському і по одному - в Святошинському та Деснянському.

Мер міста додав, що упродовж вихідних до Київського міського лабораторого центру доставили 827 зразкiв.

Нагадаємо, у Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення.

Станом на понеділок, 13 квітня в Україні виявили вже 3102 хворих коронавірусом COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків.