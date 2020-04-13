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13 апреля 2020, 17:40 1

Почти половина киевлян считает, что коронавирус им не грозит

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13 апреля 2020, 17:40 1
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Лишь 53% киевлян видят для себя угрозу от коронавируса. Зато 40% утверждают, что им не грозит COVID-19
Лишь 53% киевлян видят для себя угрозу от коронавируса. Зато 40% утверждают, что им не грозит COVID-19

Результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 4-7 апреля 2020 года среди жителей Киева, продемонстрировали, что 53% опрошенных видят реальной угрозу коронавирус для себя и своей семьи. 40% – противоположного мнения, пишет RegioNews.



59% опрошенных киевлян отметили, что имели работу до введения карантина. Из них 21% продолжают работать в привычном режиме после введения ограничений, 22% – работают дистанционно, 13% –в отпуске по собственному желанию и лишь 3% – потеряли работу.

92% поддерживают требование обязательного ношения маски в общественных местах. 71% – поддерживают решение властей Киева о закрытии метро на время карантина (21% – против), 65% – не возражают против ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина (31% – против).


59% опрошенных считают, что действия городского головы Киева Виталия Кличко относительно реагирования на угрозу коронавирус эффективными, 26% – противоположного мнения. Относительно медицинских заведений Киева – 35% считают действия ведомства эффективными, 29% – неэффективными, 35% – не смогли ответить.

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