Почти половина киевлян считает, что коронавирус им не грозит

Лишь 53% киевлян видят для себя угрозу от коронавируса. Зато 40% утверждают, что им не грозит COVID-19

Лишь 53% киевлян видят для себя угрозу от коронавируса. Зато 40% утверждают, что им не грозит COVID-19

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