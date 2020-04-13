У Києві найвищі рейтинги у Кличка, а "Слуга народу" суттєво втратила підтримку

Згідно із результатами останнього опитування, якби місцеві вибори відбулись найближчим часом, більшість Киян готові підтримати чинного міського голову Віталія Кличка

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Згідно із результатами останнього опитування, якби місцеві вибори відбулись найближчим часом, більшість Киян готові підтримати чинного міського голову Віталія Кличка

Про це свідчать дані соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

За Кличко готові проголосувати 38,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь в голосуванні. Другу сходинку із рейтингом 9,1% займає шоумен та телеведучий Сергій Притула.

Рейтинг партії "Слуга народу" в Києві впав до 22,3%, натомість рейтинг партії "Європейська солідарність" зріс до 18,6%. За партію "Удар" готові проголосувати 13,5%, 9,4% - партію "Батьківщина". 7,2% змогла б набрати ОПЗЖ, 5,9% - партія "Голос".

Діяльністю чинного мера Києва задоволені 54%, незадоволені - 32%, не змогли відповісти - 14%. Роботою Київської міської ради задоволені 35%, незадоволені - 35%, не змогли оцінити 28%.

43% киян швидше задоволені діяльністю Президента Зеленського, 44% вважають її незадовільною.

Нагадаємо, згідно із даними соціологічного опитуванн центру SOCIS, у березні 2020 року рейтинг президента України Володимира Зеленського залишається найвищим, другу сходинку займає Петро Порошенко, а рівень підтримки Юлії Тимошенко суттєво знизився.