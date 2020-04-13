У Києві найвищі рейтинги у Кличка, а "Слуга народу" суттєво втратила підтримку
Про це свідчать дані соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.
За Кличко готові проголосувати 38,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь в голосуванні. Другу сходинку із рейтингом 9,1% займає шоумен та телеведучий Сергій Притула.
Рейтинг партії "Слуга народу" в Києві впав до 22,3%, натомість рейтинг партії "Європейська солідарність" зріс до 18,6%. За партію "Удар" готові проголосувати 13,5%, 9,4% - партію "Батьківщина". 7,2% змогла б набрати ОПЗЖ, 5,9% - партія "Голос".
Діяльністю чинного мера Києва задоволені 54%, незадоволені - 32%, не змогли відповісти - 14%. Роботою Київської міської ради задоволені 35%, незадоволені - 35%, не змогли оцінити 28%.
43% киян швидше задоволені діяльністю Президента Зеленського, 44% вважають її незадовільною.
Нагадаємо, згідно із даними соціологічного опитуванн центру SOCIS, у березні 2020 року рейтинг президента України Володимира Зеленського залишається найвищим, другу сходинку займає Петро Порошенко, а рівень підтримки Юлії Тимошенко суттєво знизився.
- 17:40 13 квітня Майже половина киян вважає, що коронавірус їм не загрожує
- 17:28 13 квітня Мінфін відмовився від аукціонів з розміщення держоблігацій
- 17:01 13 квітня Депутати розблокували підписання закону про ринок землі
- 16:43 13 квітня У Запорізькій області 85 осіб захворіли на коронавірус
- 16:34 13 квітня Пожежа в Чорнобильської зони наближається до Прип'яті
- 16:28 13 квітня На Кіровоградщині коронавірусом інфікувалися понад 50 медиків
- 11:49 13 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ