У Сумській області друга смерть від коронавірусу: деталі
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на допис на Facebook-сторінці міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.
"У Конотопі сьогодні ще одна смерть від коронавірусу і додатково троє захворівших”, - сказав у відеозверненні Семеніхін.
Додав, що у Конотопі зараз уже 9 COVID-позитивних містян. Один із хворих - мешканець села Попівка. Вісім інфікованих - із села Козацьке.
Померла хвора - це 59-річна жінка. Вона перебувала в одній палаті з інфікованою коронавірусом 76-річною жінкою. Та померла у реанімації 25 березня. Регіональні видання стверджують, що друга жертва "китайського” вірусу могла заразитися безпосередньо у Конотопській ЦРЛ.
Як інформували RegioNews раніше, у Сумській області станом на 31 березня відомо про 17 інфікованих коронавірусом людей.
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