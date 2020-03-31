У Сумській області друга смерть від коронавірусу: деталі

У Конотопі 31 березня зафіксували другу смерть людини, яка потрапила в лікарню з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19

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У Конотопі 31 березня зафіксували другу смерть людини, яка потрапила в лікарню з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на допис на Facebook-сторінці міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

"У Конотопі сьогодні ще одна смерть від коронавірусу і додатково троє захворівших”, - сказав у відеозверненні Семеніхін.

Додав, що у Конотопі зараз уже 9 COVID-позитивних містян. Один із хворих - мешканець села Попівка. Вісім інфікованих - із села Козацьке.

Померла хвора - це 59-річна жінка. Вона перебувала в одній палаті з інфікованою коронавірусом 76-річною жінкою. Та померла у реанімації 25 березня. Регіональні видання стверджують, що друга жертва "китайського” вірусу могла заразитися безпосередньо у Конотопській ЦРЛ.

Як інформували RegioNews раніше, у Сумській області станом на 31 березня відомо про 17 інфікованих коронавірусом людей.



