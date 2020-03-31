Карантин в Україні триватиме мінімум 2 місяці - Аваков
Як передає RegioNews, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Ми виходитимемо з того, що наразі у нас продовжено це (карантин - ред.) до 24-го числа, і там будемо дивитися. Я думаю, що як мінімум два місяці все-таки нам доведеться перебувати, як і в усій Європі, в карантинному стані", - сказав він.
Водночас "24 канал", посилаючись теж на Авакова, повідомляє, що якщо ситуація з поширенням COVID-19 не покращиться, то обмежувальні заходи можуть діяти, як мінімум, до 12 травня.
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Нагадаємо, станом на 31 березня в Україні за результатами досліджень підтверджено 549 випадків COVID-19, 13 летальних, 8 чоловік вже одужали, з них двоє дітей. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.
25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію. 26 березня у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.
31 березня МОЗ оновив алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією
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