13:45  31 березня
Ринок землі: нардепи блокують підписання закону
14:11  31 березня
3500 гривень за 14 днів: що й які умови чекають українців на обсервації
15:10  31 березня
Карантин в Україні триватиме мінімум 2 місяці - Аваков
UA | RU
UA | RU
31 березня 2020, 15:02 7

Коронавірус у Києві: поліція встановлює кількість втікачів із готелю "Козацький”

Читайте также
на русском языке
31 березня 2020, 15:02 7
Читайте также на русском языке
Національна поліція Києва встановлює кількість осіб, які у вівторок, 31 березня втекли із обсервації у готелі "Козацький"
Фото: ВІкторія Ковцун
Національна поліція Києва встановлює кількість осіб, які у вівторок, 31 березня втекли із обсервації у готелі "Козацький"

Про це агентству "Українські новини" розповіла пресофіцер Шевченківського районного відділу поліції Києва Анна Зубрева, передає RegioNews.

За її словами, поліції невідома кількість втікачів, їх встановлюють спільно із Державною прикордонною службою.

За фактом втечі громадян кримінальних проваджень відкривати не будуть, їм загорожує адміністративна відповідальность.

"Якби справи відкривали, то ця інформація вже була б на сайті", - сказала Зубрева.

Українських туристів, які 30 березня повернулися з Балі, помістили на обсервацію до готелю "Козацький" у Києві. Перд цим деякі пасажири відмовлялися покидати літак через вимогу обов'язкової обсервації.

Згідно із діючим законодавством, самовільне залишення місця обсервації карається штрафом у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, влада Києва облаштувала дві бази для перебування киян на обсервації, де є все необхідне для тимчасового проживання.

Раніше українця, який перебував на обсервації в готелі "Козацький, забрали до лікарні через високу температуру, а мер Києва віталій Кличко назвав місце обсервації нелогічним.

Станом на 30 березня у Києві було зафіксовано 102 випадки захворювання коронавірусом, упродовж доби виявлено ще 20 підтверджених випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус Київ карантин поліція обсервація
Коронавірус у Києві: зростає число заражених і суми штрафів за порушення карантину
31 березня 2020, 13:04
Коронавірус в Україні: кількість хворих перевищила 500 осіб
31 березня 2020, 09:31
Працівник НАБУ захворів коронавірусом - ЗМІ
30 березня 2020, 21:05
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 14:58
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Владислав Чечоткін
Всі блоги »
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Кіровоградський гамбіт: як місцеві бізнесмени розіграли між собою півторамільйонний тендер
30 березня 2020, 12:30
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »