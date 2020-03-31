Коронавірус у Києві: поліція встановлює кількість втікачів із готелю "Козацький”

Національна поліція Києва встановлює кількість осіб, які у вівторок, 31 березня втекли із обсервації у готелі "Козацький"

Фото: ВІкторія Ковцун

Національна поліція Києва встановлює кількість осіб, які у вівторок, 31 березня втекли із обсервації у готелі "Козацький"

Про це агентству "Українські новини" розповіла пресофіцер Шевченківського районного відділу поліції Києва Анна Зубрева, передає RegioNews.

За її словами, поліції невідома кількість втікачів, їх встановлюють спільно із Державною прикордонною службою.

За фактом втечі громадян кримінальних проваджень відкривати не будуть, їм загорожує адміністративна відповідальность.

"Якби справи відкривали, то ця інформація вже була б на сайті", - сказала Зубрева.

Українських туристів, які 30 березня повернулися з Балі, помістили на обсервацію до готелю "Козацький" у Києві. Перд цим деякі пасажири відмовлялися покидати літак через вимогу обов'язкової обсервації.

Згідно із діючим законодавством, самовільне залишення місця обсервації карається штрафом у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, влада Києва облаштувала дві бази для перебування киян на обсервації, де є все необхідне для тимчасового проживання.

Раніше українця, який перебував на обсервації в готелі "Козацький, забрали до лікарні через високу температуру, а мер Києва віталій Кличко назвав місце обсервації нелогічним.

Станом на 30 березня у Києві було зафіксовано 102 випадки захворювання коронавірусом, упродовж доби виявлено ще 20 підтверджених випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).