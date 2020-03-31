Коронавірус у Києві: поліція встановлює кількість втікачів із готелю "Козацький”
Про це агентству "Українські новини" розповіла пресофіцер Шевченківського районного відділу поліції Києва Анна Зубрева, передає RegioNews.
За її словами, поліції невідома кількість втікачів, їх встановлюють спільно із Державною прикордонною службою.
За фактом втечі громадян кримінальних проваджень відкривати не будуть, їм загорожує адміністративна відповідальность.
"Якби справи відкривали, то ця інформація вже була б на сайті", - сказала Зубрева.
Українських туристів, які 30 березня повернулися з Балі, помістили на обсервацію до готелю "Козацький" у Києві. Перд цим деякі пасажири відмовлялися покидати літак через вимогу обов'язкової обсервації.
Згідно із діючим законодавством, самовільне залишення місця обсервації карається штрафом у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.
Нагадаємо, влада Києва облаштувала дві бази для перебування киян на обсервації, де є все необхідне для тимчасового проживання.
Раніше українця, який перебував на обсервації в готелі "Козацький, забрали до лікарні через високу температуру, а мер Києва віталій Кличко назвав місце обсервації нелогічним.
Станом на 30 березня у Києві було зафіксовано 102 випадки захворювання коронавірусом, упродовж доби виявлено ще 20 підтверджених випадків.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).
- 15:40 31 березня Івано-Франківськ: померла породілля з підозрою на COVID-19
- 15:37 31 березня Справа Кожари: на одязі дружини знайшли сліди пострілу – ЗМІ
- 15:35 31 березня У порт Миколаєва зайде судно, на якому від COVID-19 помер капітан
- 15:25 31 березня Фейки про коронавірус: які, хто розповсюджує та як карають
- 15:10 31 березня На Тернопільщині лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19
- 15:10 31 березня Карантин в Україні триватиме мінімум 2 місяці - Аваков
- 14:58 31 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів