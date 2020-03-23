Кличко просить Кабмін скасувати ПДВ на комунальні послуги
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 23 березня, передає RegioNews.
На його думку, це дасть змогу зменшити вартість комунальних послуг для українців.
"Хочу звернутися до уряду щодо відміни ПДВ на вартість комунальних послуг для населення. Це дасть можливість зменшити вартість комуналки для українців", - сказав він.
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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.
Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.
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