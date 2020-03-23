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23 березня 2020, 14:01 14

У Києві вводять обмеження на відвідування магазинів та аптек

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23 березня 2020, 14:01 14
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В столиці 25 березня набудуть чинності нові обмеження на перебування людей в аптеках і продуктових магазинах
Фото: flickr
В столиці 25 березня набудуть чинності нові обмеження на перебування людей в аптеках і продуктових магазинах

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 23 березня, передає RegioNews.

"В магазинах і аптеках вводимо додаткові обмеження по кількості відвідувачів. У приміщеннях має бути один покупець на 10 метрів площі магазину. Власники магазинів і аптек повинні дотримуватися цих обмежень, а також забезпечити виконання всіх раніше введених протиепідемічних заходів", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, доставка продуктів харчування, ліків, а також всіх необхідних товарів і засобів буде здійснюватися в звичайному режимі.

"Соціальні працівники міста продовжують роботу із забезпечення продуктами та іншими необхідними речами одиноких киян похилого віку та паліативних хворих", - - сказав він.

Кличко також наголосив, що всі дитячі майданчики столиці закриті для відвідування, а порушникам пригрозив штрафами.

"Наголошую, що всі дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правил. Ті, в кого не вистачає свідомості і відповідальності, платитимуть штрафи за порушення обмежень, бо немає іншого виходу зберегти вас, якщо ви самі цього не хочете", - додав Кличко.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.


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