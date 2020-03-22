В Україні зафіксовано 26 нових заражень коронавірусом - МОЗ

Станом на вечір 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Фото: flickr

Станом на вечір 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);

Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;

Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину.

Кабінет міністрів України започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.

Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.