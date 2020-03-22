В Україні зафіксовано 26 нових заражень коронавірусом - МОЗ
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.
Дніпропетровська область — 2;
Донецька область — 1;
Житомирська область — 2 (1 летальний);
Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;
Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;
Тернопільська область — 1;
Чернівецька область — 25 (1 летальний);
Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину.
Кабінет міністрів України започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.
Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації.
19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
- 23:26 22 березня У нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашева виявили коронавірус
- 22:37 22 березня Міністр охорони здоров’я хоче запровадити в країні надзвичайний стан
- 22:30 22 березня В Україні зафіксовано 26 нових заражень коронавірусом - МОЗ
- 22:07 22 березня "Андрійко-мерс": голова ОП Єрмак придбав Mercedes-Benz за 3 млн грн
- 20:57 22 березня Шмигаль: Уряд готує план підтримки економіки
- 20:01 22 березня Як Андрій Герус за російські гроші бореться проти своєї країни
- 12:05 22 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ