Поліція розповіла, де на Житомирщині найбільше порушують карантин

Правила режиму карантину найбільше порушують в місті Житомир, а також в Житомирському та Новоград-Волинському районах області

Правила режиму карантину найбільше порушують в місті Житомир, а також в Житомирському та Новоград-Волинському районах області

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 9:00 23 березня Нацполіція області документально зафіксувала 20 порушень правил карантину.

"Поліцейські Житомирщини оформили 20 протоколів. Найбільше порушень зафіксовано у Житомирі (9), Житомирському та Новоград-Волинському районах – по 4", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що поліція розслідує обставини поїздки за кордон житомирянина, в якого підтвердили захворювання на COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.