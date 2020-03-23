11:16  23 березня
НБУ пропонує виплачувати зарплати і пенсії тільки по безналу
12:12  23 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Раді пропонують визнати незаконним рішення про Консультативну раду
12:43  23 березня
В Києві за добу зафіксовано ще 14 випадків коронавірусу - Кличко
UA | RU
UA | RU
23 березня 2020, 13:15 5

Поліція розповіла, де на Житомирщині найбільше порушують карантин

Читайте также
на русском языке
23 березня 2020, 13:15 5
Читайте также на русском языке
Правила режиму карантину найбільше порушують в місті Житомир, а також в Житомирському та Новоград-Волинському районах області
Правила режиму карантину найбільше порушують в місті Житомир, а також в Житомирському та Новоград-Волинському районах області

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 9:00 23 березня Нацполіція області документально зафіксувала 20 порушень правил карантину.

"Поліцейські Житомирщини оформили 20 протоколів. Найбільше порушень зафіксовано у Житомирі (9), Житомирському та Новоград-Волинському районах – по 4", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що поліція розслідує обставини поїздки за кордон житомирянина, в якого підтвердили захворювання на COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


Житомирська область Житомир карантин
Карантин: в Миколаєві перенесли терміни прийому документів до перших класів
23 березня 2020, 13:01
У Києві видали 127 тисяч спецквитків на транспорт
23 березня 2020, 12:33
У КМДА розповіли, як отримати перепустку в громадський транспорт
22 березня 2020, 16:54
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020, 10:41
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »