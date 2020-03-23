Поліція розповіла, де на Житомирщині найбільше порушують карантин
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає RegioNews.
Зазначається, що станом на 9:00 23 березня Нацполіція області документально зафіксувала 20 порушень правил карантину.
"Поліцейські Житомирщини оформили 20 протоколів. Найбільше порушень зафіксовано у Житомирі (9), Житомирському та Новоград-Волинському районах – по 4", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що поліція розслідує обставини поїздки за кордон житомирянина, в якого підтвердили захворювання на COVID-19.
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Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.
19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.
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