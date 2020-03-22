Міністр охорони здоров’я хоче запровадити в країні надзвичайний стан
Про це він повідомиво в інтерв’ю 112 Каналу, передає RegioNews.
"Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в Уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б”, - сказав він.
За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗу.
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