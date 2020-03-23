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23 березня 2020, 14:03 24

Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом - Ємець

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23 березня 2020, 14:03 24
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Нова фаза боротьби з коронавірусом полягає у протистоянні COVID-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби
Фото: facebook/moz.ukr
Нова фаза боротьби з коронавірусом полягає у протистоянні COVID-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби

Як передає RegioNews, про це заявив глава МОЗ Ілля Ємець.

"Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз, на цей момент, у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими, вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країні", - заявив міністр.

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Нагадаємо, Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання у вівторок, 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.

Раніше міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.


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