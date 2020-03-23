Кличко просит Кабмин отменить НДС на коммунальные услуги

Мэр Киева Виталий Кличко просит правительство отменить НДС на коммунальные тарифы в связи с карантинными мероприятиями в столице

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Мэр Киева Виталий Кличко просит правительство отменить НДС на коммунальные тарифы в связи с карантинными мероприятиями в столице

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 23 марта, передает RegioNews.

По его мнению, это позволит снизить стоимость коммунальных услуг для украинцев.

"Хочу обратиться к правительству об отмене НДС на стоимость коммунальных услуг для населения. Это позволит уменьшить стоимость коммуналки для украинцев", - сказал он.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.