Для подолання наслідків коронавірусу буде створено стабілізаційний фонд
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
Він повідомив, що у п'ятницю, 22 березня за участю президента, представників Кабміну, а також мерів і голів ОДА відбулася селекторна нарада щодо поширення коронавірусу в Україні.
"Для подолання наслідків коронавірусної інфекції буде створено стабілізаційний фонд. До наступної селекторної наради, що відбудеться найближчим часом, голови областей повинні сформувати списки своїх потреб", - повідомив Прем'єр-мінстр.
Він також розповів, що Кабінет міністрів розпочинає моніторинг, щоб робити пропорційне замовлення, прогноз і розподіл товарів медичного призначення по областях.
"Для нас важливі всі області, але швидше будемо реагувати там, де більше хворих. Адже з досвіду ми бачимо що кількість хворих, на жаль, зростатиме по експоненті", - додав він.
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Нагадаємо, влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину.
Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації.
19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
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