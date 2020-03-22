Для подолання наслідків коронавірусу буде створено стабілізаційний фонд

Кабінет міністрів України започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу

Фото: Telegram

Кабінет міністрів України започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Він повідомив, що у п'ятницю, 22 березня за участю президента, представників Кабміну, а також мерів і голів ОДА відбулася селекторна нарада щодо поширення коронавірусу в Україні.

"Для подолання наслідків коронавірусної інфекції буде створено стабілізаційний фонд. До наступної селекторної наради, що відбудеться найближчим часом, голови областей повинні сформувати списки своїх потреб", - повідомив Прем'єр-мінстр.

Він також розповів, що Кабінет міністрів розпочинає моніторинг, щоб робити пропорційне замовлення, прогноз і розподіл товарів медичного призначення по областях.

"Для нас важливі всі області, але швидше будемо реагувати там, де більше хворих. Адже з досвіду ми бачимо що кількість хворих, на жаль, зростатиме по експоненті", - додав він.

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