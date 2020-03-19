Через карантин у столиці зменшилась кількість ДТП

Упродовж середи, 18 березня в Києві зафіксовано 77 дорожньо-транспортних пригод, з них п'ять - з постраждалими. Це значно нижчий показник, ніж до запровадження карантину

Фото: flickr

Упродовж середи, 18 березня в Києві зафіксовано 77 дорожньо-транспортних пригод, з них п'ять - з постраждалими. Це значно нижчий показник, ніж до запровадження карантину

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