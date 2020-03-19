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19 березня 2020, 16:44 1

Через карантин у столиці зменшилась кількість ДТП

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Упродовж середи, 18 березня в Києві зафіксовано 77 дорожньо-транспортних пригод, з них п'ять - з постраждалими. Це значно нижчий показник, ніж до запровадження карантину
Фото: flickr
Упродовж середи, 18 березня в Києві зафіксовано 77 дорожньо-транспортних пригод, з них п'ять - з постраждалими. Це значно нижчий показник, ніж до запровадження карантину

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху, передає RegioNews.

Зазначається, що травми отримали шестеро осіб четверо водіїв, один пасажир та один пішохід.

До запровадження карантинних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції у Києві щодня відбувалося в середньому 100 дородньо-транспортних пригод.

Так, за день до запровадження карантину, 17 березня в столиці зафіксовано 101 дорожньо-транспортна пригода.

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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

Після цього секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що київська влада вирішила розробити план спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.


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