Через коронавірус на дорогах Дніпропетровської області встановлять пункти перевірок
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Так, буде встановлено 21 пункт перевірки, серед яких 4 стаціонарні пости та 17 пересувних мобільних груп на кордонах області.
На блокпостах медики та правоохоронці проводитимуть температурний скринінг водіям та пасажирам. Особовий склад буде оснащений медичними масками та дезінфекторами.
Також поліція контролюватиме виконання норм законодавства та притягатиме до адміністративної та кримінальної відповідальності за їх порушення.
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Нагадаємо, станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
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