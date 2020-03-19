Через коронавірус на дорогах Дніпропетровської області встановлять пункти перевірок

Поліція контролюватиме в’їзд та виїзд всіх видів транспорту на головних магістралях Дніпропетровської області

Фото: Національна поліція

Поліція контролюватиме в’їзд та виїзд всіх видів транспорту на головних магістралях Дніпропетровської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Так, буде встановлено 21 пункт перевірки, серед яких 4 стаціонарні пости та 17 пересувних мобільних груп на кордонах області.

На блокпостах медики та правоохоронці проводитимуть температурний скринінг водіям та пасажирам. Особовий склад буде оснащений медичними масками та дезінфекторами.

Також поліція контролюватиме виконання норм законодавства та притягатиме до адміністративної та кримінальної відповідальності за їх порушення.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.