Из-за карантина в столице уменьшилось количество ДТП
Об этом сообщает Центр организации дорожного движения, передает RegioNews.
Отмечается, что травмы получили шесть человек: четверо водителей, один пассажир и один пешеход.
До введения карантинных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции в Киеве ежедневно происходило в среднем 100 ДТП.
Так, за день до введения карантина, 17 марта в столице зафиксировали 101 дорожно-транспортное происшествие.
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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.
После этого секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что киевская власть решила разработать план специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями.
По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.
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