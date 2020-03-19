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19 марта 2020, 16:44 2

Из-за карантина в столице уменьшилось количество ДТП

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19 марта 2020, 16:44 2
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В течение среды, 18 марта в Киеве зафиксировано 77 дорожно-транспортных происшествий, из них пять - с пострадавшими. Этот показатель значительно ниже, чем до введения карантина
Фото: flickr
В течение среды, 18 марта в Киеве зафиксировано 77 дорожно-транспортных происшествий, из них пять - с пострадавшими. Этот показатель значительно ниже, чем до введения карантина

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения, передает RegioNews.

Отмечается, что травмы получили шесть человек: четверо водителей, один пассажир и один пешеход.

До введения карантинных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции в Киеве ежедневно происходило в среднем 100 ДТП.

Так, за день до введения карантина, 17 марта в столице зафиксировали 101 дорожно-транспортное происшествие.

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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

После этого секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что киевская власть решила разработать план специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.


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