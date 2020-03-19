Из-за карантина в столице уменьшилось количество ДТП

В течение среды, 18 марта в Киеве зафиксировано 77 дорожно-транспортных происшествий, из них пять - с пострадавшими. Этот показатель значительно ниже, чем до введения карантина

Фото: flickr

В течение среды, 18 марта в Киеве зафиксировано 77 дорожно-транспортных происшествий, из них пять - с пострадавшими. Этот показатель значительно ниже, чем до введения карантина

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