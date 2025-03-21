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21 березня 2025, 12:45

ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

21 березня 2025, 12:45
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фото: РБК-Україна
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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) продовжив запобіжний захід скандально відомій колишній голові Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі. Її підозрюють у незаконному збагаченні

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

Крупа перебуватиме під арештом ще щонайменше 60 днів — до 18 травня 2025 року включно. Водночас суд зменшив суму її застави — з 260 до 230 мільйонів гривень.

"У четвер, 20 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила колишній голові Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно)", йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави підозрювана Тетяна Крупа зобов’язана:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;
  • не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування із працівниками та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Нагадаємо, скандальну Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом суд арештував низку майна посадовиці, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.

Нещодавно Тетяну Крупу попередили листом про звільнення з посади очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії вже 18 березня цього року.

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суд ВАКС арешт Хмельницька область запобіжний захід МСЕК Тетяна Крупа незаконне збагачення
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