ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

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Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

Крупа перебуватиме під арештом ще щонайменше 60 днів — до 18 травня 2025 року включно. Водночас суд зменшив суму її застави — з 260 до 230 мільйонів гривень.

"У четвер, 20 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила колишній голові Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно)", — йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави підозрювана Тетяна Крупа зобов’язана:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Нагадаємо, скандальну Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом суд арештував низку майна посадовиці, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.

Нещодавно Тетяну Крупу попередили листом про звільнення з посади очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії вже 18 березня цього року.

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