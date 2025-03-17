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17 березня 2025, 16:37

Скандальну очільницю Хмельницької обласної МСЕК Крупу нарешті звільнили з посади

17 березня 2025, 16:37
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фото: ілюстративне
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Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагачені, звільнили з посади керівника Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) ще минулого місяця

Як передає RegioNews, про це Суспільному розповів перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук.

"Після прийнятого рішення про ліквідацію МСЕК, про це повідомили всіх працівників. Відповідно і Тетяну Крупу проінформували листом", - повідомив він.

За словами Гончарука, від 24 лютого 2025 року Тетяна Крупа офіційно звільнена.

Як повідомлялось, в очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, окрім вилучених 5 млн доларів, на рахунку в польському банку знаходиться майже 600 тис. доларів.

Нагадаємо, в Хмельницькому працівник ТЦК напав на військового, який повернувся з війни.

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