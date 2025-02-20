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Слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) мають підстави вважати, що керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа незаконно збагачувалась ще з листопада 2020 року

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на матеріали суду, передає RegioNews.

У НАБУ розповіли, що факти незаконного збагачення Крупою мали місце у період з 3 листопада 2020 року до 3 жовтня 2024-го.

Слідчі також припускають, що незаконній діяльності Крупи прямо чи опосередковано сприяли члени її сімʼї та близькі родичі. Йдеться про її сина, невістку та родичі невістки. Зокрема, як вважають слідчі, родичі набували активів за дорученням підозрюваної.

"Фактично ці активи набувала Крупа особисто, проте оформляла право власності на них на своїх близьких родичів - це рухоме/нерухоме майно, корпоративні права, грошові кошти на рахунках", - зазначається у публікації.

Додамо, раніше стало відомо, що невістці Тетяни Крупи вдалося вивести з-під арешту земельну ділянку. Також повідомлялося, що Крупа та її родичі, імовірно, нелегально перевозили готівку за кордон. Потім ці кошти ставилися на банківські рахунки.

Нагадаємо, під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом суд арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.

Нещодавно Тетяну Крупу попередили листом про звільнення з посади очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії вже 18 березня цього року.

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