Суд знову зменшив розмір застави скандальній очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Суддя ВАКС продовжила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Крупі ще на два місяці. Вона перебуватиме під арештом ще щонайменше 60 днів, тобто до 23 березня включно.

Слідчий суддя також визначила інший розмір застави - 260 млн гривень (раніше було 280 млн грн).

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 січня 2025 року термін арешту керівниці Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи. Також суд вирішив зменшити заставу для Крупи з 300 до 280 млн грн.

Як відомо, на початку жовтня керівницю Тетяну Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

Також відомо, що Нацагентство з питань запобігання корупції виявило неправдиві дані у декларації Володимира Крупи за 2021 рік. За підсумками перевірки з'ясувалося, що у декларації Володимира Крупи, який перебував на посаді голови Управління західного офісу Держаудитслужби на Хмельниччині, були неправдиві відомості на понад 2,2 млн гривень.

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