ВАКС продлил меру пресечения эксглаве Хмельницкой МСЭК Крупе

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Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

Крупа будет находиться под арестом еще не менее 60 дней - до 18 мая 2025 включительно. В то же время, суд уменьшил сумму ее залога — с 260 до 230 миллионов гривен.

"В четверг, 20 марта, следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила бывшей главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно)", - говорится в сообщении.

В случае внесения залога подозреваемая Татьяна Крупа обязана:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следователю судьи, суду;

не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с работниками и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в КЗЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, скандальную Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

Во время обысков у Татьяны Крупы обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии суд арестовал ряд имущества должностной лица, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.

Недавно Татьяну Крупу предупредили письмом об освобождении от должности главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии уже 18 марта этого года.

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