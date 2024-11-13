Сусід Тетяни Крупи після обшуку знайшов у дворі дві сумки з доларами

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Один з мешканців багатоквартирного будинку, у якому проживає скандальна керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, після обшуку у помешканні чиновниці знайшов у дворі дві сумки з готівкою

Про це свідчать матеріали суду, передає RegioNews з посиланням на "Українські Новини".

Чоловік проходить у справі Крупи як свідок. У суді він розповів, що мешкає в цьому будинку. До нього інколи звертаються сусіди з питань, пов'язаних з обслуговуванням будинку - до прикладу щодо відеонагляду чи функціонування воріт на в'їзді у двір.

За словами чоловіка, вранці 3 жовтня у вайбер-чаті будинку сусіди надіслали фото, що у дворі лежать дві сумки, та цікавляться, кому належать сумки. У цей час його не було вдома. Згодом чоловік приїхав, подивився вміст сумок. У них знаходилися поліетиленові пакети, в яких були купюри доларів США.

Після цього він вирішив вказані сумки забрати, аби згодом знайти їх власника, а сумки він поклав до свого автомобіля у багажник.

Зазначимо, ще у жовтні у ЗМІ з'явилася інформація, що під час обшуку Крупа хотіла позбутися частини грошей та викинула дві сумки з 500 тисячами доларів у вікно.

Раніше також стало відомо, що Тетяна Крупа на суді пояснила, звідки в її помешканні взялася така велика кількість готівки. За словами жінки, більшість вилучених коштів не належать безпосередньо її родині, це нібито гроші "інвесторів" її чоловіка.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили величезну суму готівки - приблизно 6 млн доларів у різній валюті. 5 листопада ВАКС арештував низку майна Тетяни Крупи. Йдеться, зокрема, і про вилучену під час обшуків готівку.