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20 березня 2025, 05:05

У Києві судитимуть очільницю МСЕК, яка за $10 000 "продала" фіктивну інвалідність

20 березня 2025, 05:05
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фото: Київська міська прокуратура
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У Києві виконувачку обов’язків голови Фастівської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) судитимуть за вимагання 10 тисяч доларів за незаконне встановлення ухилянту III групи інвалідності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, посадовиця оцінила оформлення інвалідності для військовозобов’язаного, який не мав на це законних підстав, у 10 тисяч доларів.

За домовленістю 50-річного чоловіка фіктивно оформили на стаціонарне лікування, де він мав проходити обстеження. Обвинувачена детально інструктувала його, як поводитися та імітувати проблеми з ногою, щоб лікарі повірили у необхідність надання групи інвалідності.

Правоохоронці задокументували всю процедуру фальсифікації, включно з проведенням експертизи та видачею відповідних медичних документів, які дозволили киянину отримати III групу інвалідності.

Обвинувальний акт вже передали до суду. Посадовиці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"В ході слідства накладено арешт на майно лікарки з метою забезпечення конфіскації майна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, скандальну Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

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