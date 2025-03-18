Головний психіатр ЗСУ перебуватиме під вартою до 21 квітня: рішення суду

фото: Суспільне

Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень

Про це інформує RegioNews із посиланням на Суспільне.

Обвинувачення наполягало на продовженні запобіжного заходу ще на місяць. Причина – необхідність завершити експертизи, отримати звіт НАЗК про моніторинг способу життя Олега Друзя за період 2019–2023 років та виконанням інших слідчих дій.

Прокурорка Лідія Боровкова серед ризиків зазначила можливість переховування підозрюваного, впливу на слідство, знищення або приховування доказів та узгодження свідчень із іншими особами.

Адвокатка Мартиненко натомість заперечила всі зазначені ризики і звернулася до суду з проханням призначити заставу в розмірі 900 тисяч гривень. Вона аргументувала це тим, що під час затримання у Друзя стався інсульт, а в СІЗО відсутні належні умови для лікування та постійного нагляду лікаря-кардіолога.

Захисниця також наголосила, що слідство необґрунтовано врахувало в загальну суму всі активи родини Друзя, не довівши, що вони були придбані безпосередньо за його кошти. Вона зауважила, що не враховано можливий дохід його близьких, зокрема дружини, яка отримала гроші від продажу майна в Росії, оціненого у 430 тисяч доларів.

Сам Олег Друзь утримався від коментарів для журналістів, але під час виступу в суді пообіцяв всебічно сприяти розслідуванню.

Що відомо про справу Олега Друзя

21 січня СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. Він є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до служби.

За даними слідства, за час повномасштабної війни він набув активів на мільйон доларів, що більше за його офіційні доходи. Зокрема, йдеться про приватний будинок на Київщині, готівку в різній валюті на суму близько 8 мільйонів гривень та дороге авто.

Шевченківський районний суд відправив Олега Друзя під варту із правом на заставу в розмірі 49 мільйонів гривень. При цьому зазначалося, що до суду Друзя доставили на "швидкій", а його адвокат заявляв, що він перебуває "у вкрай тяжкому стані в кареті "швидкої" під крапельницями".

У ЗМІ повідомили, що Олег Друзь, якого підозрюють у незаконному збагаченні, планував купити віллу в Туреччині. Житло з трьома поверхами та басейном, яке зацікавило головного психіатра ЗСУ, коштує 650 тисяч євро.