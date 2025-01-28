Стало відомо, коли звільнять з посади скандальну керівницю Хмельницької МСЕК Крупу

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Голова Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа, яка наразі перебуває під арештом за підозрою у незаконному збагаченні, отримала повідомлення про звільнення з посади

Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи у відповіді на запит "Суспільного", передає RegioNews.

У листі зазначається, що Крупу буде звільнено з посади вже 18 березня цього року.

Також у повідомленні нагадують, що Тетяна Крупа у зв'язку з арештом відсутня на робочому місці та посадові обов'язки не виконує.

У МСЕК додали, що розмір заробітної плати Крупи становить 35 тисяч 290 гривень на місяць. Однак у зв'язку з відсутністю на роботі виплати були припинені ще 5 жовтня 2024 року.

Як відомо, на початку жовтня керівницю Тетяну Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

Також відомо, що Нацагентство з питань запобігання корупції виявило неправдиві дані у декларації Володимира Крупи за 2021 рік. За підсумками перевірки з'ясувалося, що у декларації Володимира Крупи, який перебував на посаді голови Управління західного офісу Держаудитслужби на Хмельниччині, були неправдиві відомості на понад 2,2 млн гривень.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.

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