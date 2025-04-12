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12 квітня 2025, 17:30

Окупанти атакували цивільний автомобіль у Херсоні: один загиблий, двоє поранених

12 квітня 2025, 17:30
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вдень російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 16:00 російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік. Ще двоє людей – поранені. Вибухові травми, контузії та уламкові поранення дістали чоловіки, 30 та 49 років.

Наразі вони перебувають в лікарні у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, росіяни обстріляли з артилерії медичний заклад на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє будівельників.

У ніч на суботу російські загарбники випустили по Україні 88 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

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