Окупанти атакували цивільний автомобіль у Херсоні: один загиблий, двоє поранених

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Сьогодні вдень російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 16:00 російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік. Ще двоє людей – поранені. Вибухові травми, контузії та уламкові поранення дістали чоловіки, 30 та 49 років.

Наразі вони перебувають в лікарні у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, росіяни обстріляли з артилерії медичний заклад на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє будівельників.

У ніч на суботу російські загарбники випустили по Україні 88 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.