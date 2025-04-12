Окупанти вдарили артилерією по Херсонщині: постраждали двоє чоловіків

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У результаті ворожого обстрілу Степанівки на Херсонщині постраждали двоє чоловіків

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає RegioNews.

"Близько 9:00 армія РФ вкрила вогнем Степанівку. Внаслідок артилерійського удару постраждав 38-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та поранення спини", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, меддопомога знадобилась ще одному чоловіку. У 35-річного потерпілого діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Лікарі надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо, в ніч на суботу російські загарбники випустили по Україні 88 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.