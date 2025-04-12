Чотири мирні жителі поранені на Харківщині: слідчі фіксують наслідки ворожих атак

фото: Національна поліція

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що під обстрілами перебували Харків, Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський, Харківський та Куп'янський райони.

Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, магазин, будівлю ліцею, цивільного підприємства, гаражі та автомобілі.

Вранці 12 квітня у місті Харків сталося влучання БпЛА в землю та на територію цивільного підприємства. Постраждав чоловік, який відмовився від госпіталізації.

Керованими авіабомбами росіяни поцілили по селищу Слатине. Пошкоджені приватні будинки. Під завалами знаходився 69-річний цивільний чоловік. Його деблоковано. Постраждалому надана необхідна допомога. Також постраждали ще двоє чоловіків 82 та 40 років. Їх доставили до лікарні.

Як відомо, на Харківщині триває евакуація з населених пунктів. 11 квітня поліцейські вивезли з Куп'янського району 5 громадян.

Нагадаємо, в ніч на 12 квітня Росія запустила по Україні 88 ударні БпЛА. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.