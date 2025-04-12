Донеччина під вогнем: є загиблі й поранені серед цивільних

фото: Донецька ОВА

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, в Покровську одна людина загинула, ще одна отримала поранення, зруйновано два будинки. У Гришиному також зазнала поранень одна людина, а в Родинському постраждав будинок і перукарня.

У Зарічному, що входить до складу Лиманської громади, поранено людину. В Слов'янську зазнало пошкоджень промислове приміщення.

У Зорі Іллінівської громади було пошкоджено 14 об'єктів. У Костянтинівці також постраждала людина, пошкоджені дві адміністративні будівлі, два нежитлових приміщення і два склади.

У Сіверську зруйновано 10 будинків.

Філашкін додав, що з лінії фронту евакуйовано 135 людей, у тому числі 25 дітей.

Нагадаємо, на території Донецької області, підконтрольній українській владі, нині залишаються 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисячі дітей.

Раніше повідомялося, що на Донеччині триває примусова евакуація дітей.