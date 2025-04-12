Оккупанты атаковали гражданский автомобиль в Херсоне: один погибший, двое раненых

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Сегодня днем российские военные атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин , передает RegioNews

Отмечается, что около 16.00 российские военные атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе.

В результате сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина. Еще два человека – ранены. Взрывные травмы, контузии и обломочные ранения получили мужчины, 30 и 49 лет.

В настоящее время они находятся в больнице в среднем тяжести.

Напомним, россияне обстреляли из артиллерии медицинское учреждение в Херсонской области, в результате чего пострадали двое строителей.

В ночь на субботу российские захватчики выпустили по Украине 88 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.