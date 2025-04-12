Росіяни обстріляли медзаклад на Херсонщині: є поранені

фото: Херсонська ОВА

Росіяни обстріляли з артилерії медичний заклад на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє будівельників

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок артилерійського удару пошкоджено стіни та вибито вікна у кімнаті.

Поранення отримали двоє чоловіків — працівники будівельної компанії, які саме виконували ремонтні роботи на території лікарні.

Пацієнти та медичний персонал вчасно спустилися в укриття, тож ніхто з них не постраждав, наголосив Прокудін.

Нагадаємо, зранку в суботу, 12 квітня, окупанти вдарили артилерією по Херсонщині, постраждали двоє чоловіків.

в ніч на суботу російські загарбники випустили по Україні 88 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.