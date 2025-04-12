Росія запустила по Україні 88 ударні БпЛА: скільки збила ППО
В ніч на суботу російські загарбники випустили по Україні 88 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори. Більшість цілей перехопила ППО
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Ще 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Нагадаємо, Росія від початку повномасштабного вторгнення випустила по території України 67 тисяч керованих авіаційних бомб, тисячі ракет різних типів та 22 400 ударних безпілотників типу Shahed.